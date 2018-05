Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Wartberg ist auf einen Derbysieg gegen Veitsch eingestellt © KK

Das Spiel des Jahres steht für die sich im Tabellenniemandsland befindlichen Wartberg (Platz acht) und Veitsch (Neunter) an. Im direkten Gemeindederby hat der Sieger die besten Karten als „St. Barbara-Meister“ die Saison zu beenden. Der dritte Klub der Gemeinde, Mitterdorf, kämpft gegen den Abstieg und kann nicht mehr in diesen inoffiziellen Titelkampf eingreifen. Rund lief es für die Rivalen im Frühjahr nicht, beide konnten erst jeweils zwei Siege in trockene Tücher bringen. Aufgrund der Tabellensituation war die Luft draußen, da kommt das Derby gerade recht, wie beide bestätigen.