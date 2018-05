Unterliga Ost„Wir haben eine Rechnung offen“

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gutenberg und Bernhard Kern wollen gegen Arzberg gewinnen © Matthias Auer

Gerade einmal eine Viertelstunde Fahrtzeit trennen die beiden Sportplätze von Gutenberg und Arzberg, in der Tabelle sind es fünf Punkte. „Wir haben aus dem Herbst noch eine Rechnung offen und etwas gutzumachen“, erklärt Gutenberg-Trainer Gerhard Flatschacher. Im Herbst musste sich seine Mannschaft auswärts nämlich 0:1 geschlagen geben. „Völlig unglücklich“, lässt Flatschacher wissen. Heute will der Tabellenzwölfte gegen den Achten voll punkten. Wohlwissend, dass die Aufgabe keine leichte sein wird. „Wir sind in einer schwierigen Phase, haben einige Ausfälle.“ So fehlen den Hausherren Johannes Maier (Kreuzbandriss), Thomas Schwaiger und Trainersohn Christian Flatschacher.