Derbystimmung in Gralla. Heute (19 Uhr) kommt Linden Leibnitz.

Gralla will heute gegen Linden Leibnitz wieder jubeln © KK

Leibnitz-Trainer Helmut Jauk kann mit Fug und Recht behaupten, dass das anstehende Derby in Gralla ein besonderes Spiel für ihn ist: „Ich war selbst vier Jahre in Gralla Trainer, mein Sohn und mein Neffe spielen dort, darüber hinaus wirkt mein Schwager als Sektionsleiter.“ Viel mehr Nähe geht wirklich nicht und demgemäß kennt der General des Tabellendritten den Gegner in- und auswendig.