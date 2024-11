Toptorjäger: Stattegg-Stürmer Alexander Todt ist nicht zu bremsen. Der pfeilschnelle Angreifer war in der Hinrunde in der 1. Klasse Mitte A 24 Mal erfolgreich. So oft wie kein anderer Spieler im steirischen Unterhaus.

Beste Defensive: Fast niemand trifft gegen Mureck: Der Tabellenführer der 1. Klasse Süd/Ost B musste nur zwei Gegentore hinnehmen – beide bei der 1:2-Niederlage gegen Mitterdorf in der ersten Runde. Alle anderen Spiele gewannen die Murecker dementsprechend zu Null. Auch wenn das ein Mannschaftserfolg ist: Mario Gollner und Martin Gschier hüteten das Tor.

Die bösen Buben: Die unfairste Liga ist die Gebietsliga Mitte. Insgesamt 39 Mal mussten Schiedsrichter hier zur Roten Karte greifen. 14 Mal gab es Rot, 25 Mal Gelb-Rot. Spitzenreiter ist hier Justin Geigl (St. Radegund) mit vier Gelb-Roten und einer Roten Karte.

Makellos: Nur ein einziges Team hat die Herbstsaison ohne Punktverlust absolviert. In der Oberliga Nord steht Bruck nach 13 Spielen und ebenso vielen Siegen natürlich an der Tabellenspitze.

Torspektakel: Besucht man ein Spiel im steirischen Amateurfußball, endet es nur selten torlos. In keiner einzigen Liga fallen weniger als drei Tore pro Partie. Am trefferreichsten gehen die Spiele in der 1. Klasse Mur/Mürz B über die Bühne, wo im Schnitt 5,74 Tore pro Spiel fallen. Die torärmste Liga ist mit 3,51 Treffern pro Spiel die Gebietsliga Süd.