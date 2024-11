Mit Lena Hirtl war kürzlich erstmals eine steirische Schiedsrichterin auf der internationalen Fußballbühne im Einsatz. Bei der U17-Frauen-WM in der Dominikanischen Republik (16. Oktober – 3. November) lief die Deutschlandsbergerin als Assistentin bei zwei Gruppenspielen und einem Viertelfinal-Duell die Seitenauslinien entlang. „Ich war überrascht, dass ich überhaupt nominiert worden bin, ich war ja erst drei Jahre als internationale Assistentin tätig“, sagt die 27-Jährige, die bereits im Juli bei der U19-Frauen-EM in Litauen dabei war. „Sehr intensiv“ war es in der Karibik, wo Hirtl Vorträge von Schiedsrichter-Legende und Chef der FIFA-Schiedsrichterkommission Pierluigi Collina zu hören bekam und in engem Austausch mit Bibiana Steinhaus-Webb, die die Leitung über die Frauenabteilung über hat, war.