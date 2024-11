Erst in der 14. Runde hat Frohnleiten in der Landesliga angeschrieben, gegen Fehring holte die Mannschaft von Trainer Patrick Wolf den ersten Punkt. Dafür brauchte es Wolf als Mitspieler. Der einzige Grund für den Punkt? „Um Gottes Willen, nein. Ich habe vor eineinhalb Jahren das letzte Mal gespielt.“ Aber als dann am Spieltag die nächsten krankheitsbedingten Absagen beim Trainer eingetrudelt sind, war Wolf, der mit Sturm 2011 Meister war, klar, dass er selbst spielen muss. „Es war ein Versuch. Nach 13 verlorenen Spielen ist es schwierig, die Mannschaft zu motivieren. So habe ich mich in die Kabine gestellt und gesagt, dass ich mit ihnen am Feld ein Körnderl holen will. Zum Glück ist es aufgegangen.“ Mit null Punkten in der Hinrunde wären die Frohnleitener wohl in die Landesliga-Geschichte eingegangen. „Da ist mir das so schon wesentlich lieber.“