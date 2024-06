Die an der Regionalliga Mitte 2024/2025 teilnehmenden Vereine sind in Graz zusammengekommen, um über die Zukunft der Liga zu sprechen: Acht Oberösterreicher, sechs Steirer und zwei Kärntner also. Und die Vereine sind sich einig: Ein Bewerbssponsor muss her – und zwar schleunigst. „Das ist ein riesiger Wunsch der Vereine, das wurde so deponiert“, sagt StFV-Vizepräsident Wolfgang Maier.