Noch ist die Saison im steirischen Unterhaus nicht abgeschlossen. Dennoch gibt es schon erste Änderungen für die kommende Saison. So wird es aller Voraussicht nach in der Spielzeit 2024/2025 keine 1. Klasse Süd geben. Aufgrund der geringen Anzahl an Mannschaften hat man sich vonseiten des steirischen Fußballverbandes für eine Zusammenlegung entschieden.