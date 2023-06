Der DSV Leoben bleibt nur ein Jahr in der Regionalliga Mitte. Nachdem die Donawitzer im Vorjahr am letzten Spieltag in Voitsberg den Landesliga-Meistertitel fixiert haben, steht nach der letzten Regionalliga-Runde fest: Leoben steigt wieder auf.

Mit einem 3:1-Erfolg gegen die Amateure des WAC war den Leobenern der Meistertitel nicht mehr zu nehmen, jeder Punktgewinn hätte der Mannschaft von Trainer Carsten Jancker gereicht.

Domajo Sabljo, Josip Eskinja und Michael John Lema trafen für die Steirer.