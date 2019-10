In der Regionalliga Mitte empfängt der FC Gleisdorf am Freitag um 19 Uhr den SC Kalsdorf. Wir zeigen die Partie im Livestream.

© GEPA pictures

Die Regionalliga Mitte ist fest in steirischer Hand. Acht der 16 Teams kommen aus dem "grünen Herzen Österreichs", fünf Steirer-Teams liegen in den Top sieben. Am Freitag kommt es in Gleisdorf zum Schlagerspiel zwischen dem Gastgeber und Kalsdorf. Die Hausherren aus dem Bezirk Weiz liegen derzeit mit 19 Punkten auf Rang drei der Tabelle, nur einen Zähler hinter Spitzenreiter und Bezirksnachbar SC Weiz. Kalsdorf hält bei 18 Punkten, kann Gleisdorf mit einem Sieg also überholen.