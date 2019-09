Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blieb in Weiz: Danijel Prskalo © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Ein großer Kaderumbruch im Sommer ließ Zweifel aufkommen, ob man an die vergangene Saison anschließen kann. Nicht weniger als zehn Akteure verließen Weiz im Sommer. Im Gegenzug kamen auch sieben Spieler.

Als Goldgriff entpuppte sich bislang Innenverteidiger Zvonimir Ziger, der bereits vier Mal traf und bei drei Toren entscheidend den Ausgang des Spiels prägte. „Wir haben diesen Transfer recht früh fixiert und seine Eingewöhnungsphase war vereinfacht, da er schon einmal in Weiz war“, sagt Trainer Kaufmann und fügt hinzu: „Robert Janjis hat mit Ziger auch schon zusammengespielt und so ist es auch für ihn leichter.