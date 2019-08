Facebook

DSC-Kapitän Levin Oparenovic © Richard Purgstaller

Mit einer makellosen von fünf Siegen in fünf Spielen steht Aufsteiger St. Anna am Aigen an der Spitze der Regionalliga Mitte. Will Deutschlandsberg den Anschluss nicht verlieren, müssen gegen Bad Gleichenberg drei Punkte her.

Bisher lief für die Hausherren die Saison recht erfreulich, vergangene Runde gab es in Gleisdorf mit der 2:3-Niederlage allerdings einen Dämpfer. Besonders die vielen Gegentore machen den Weststeirern zu schaffen, zehn Stück kassierte der DSC bereits. Dafür erzielte man 14 Treffer, so viel wie kein anderes Team in der Regionalliga.

Die Gäste aus Bad Gleichenberg hoffen, dass die 0:3-Heimniederlage in der 5. Runde gegen den Tabellenführer keine Spuren hinterlassen hat und auf weitere Glanzpunkte von Torjäger Mark Grosse, der bereits sechs Mal in der laufenden Saison jubelnd abdrehen konnte.

Wir zeigen das Spiel Freitagabend ab 19.00 Uhr im Livestream.