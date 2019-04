Facebook

Allerheiligen-Spieler beim Torjubel © (c) GEPA pictures/ Hans Oberlaender

An Toren mangelte es in den vergangenen drei Partien des SV Allerheiligen nicht. Nach einer 0:4-Niederlage gegen Gleisdorf folgten 6:0- und 5:0-Erfolge gegen Wels und Völkermarkt. „Wir haben in den ersten zwei Frühjahrspartien verloren und kein Tor geschossen. Dann musst du als Trainer was ändern“, sagt Allerheiligen-Trainer Zoran Eskinja und fügt hinzu: „Die Mannschaft war noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir im Herbst aufgehört haben."

