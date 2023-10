Österreich unterlag am gestrigen Freitag im Schlager der EM-Quali-Gruppe F in Wien Belgien mit 2:3. Am Rande des Spiels im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion wurde dabei der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer mit seiner italienischen Partnerin Alessia Ambrosi gesichtet. Dornauer war schon im Sommer wegen seiner Liaison mit der Trentiner Abgeordneten der Rechtspartei Fratelli d'Italia in die Schlagzeilen geraten, damals sorgten freizügige Urlaubsfotos für Aufregung im Netz.

Gestern Abend feuerten die beiden die Österreicher an, ein Kurz-Video "Con Karl Nehammer cancelliere federale dell’Austria" inklusive:

© Instagram

Liaison über den Brenner hinweg

Alessia Ambrosi, Parlamentsabgeordnete aus dem Trentino der Rechtspartei Fratelli d'Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, machte Anfang August in einem Interview mit dem "Corriere del Trentino" ihre Liaison mit Tirols oberstem Roten öffentlich.

"Wir sind sicherlich nicht der erste Fall, in dem Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen und Vorstellungen sich verlieben", sah die 41-jährige Ambrosi die Liebe über politische Gegensätzlichkeiten siegen, um poetisch nachzulegen. "Zwei Herzen vereint, zwei verschiedene Parteien." Bestätigend, aber öffentlich etwas weniger beflügelt das Statement des 40-jährigen Dornauer gegenüber der APA: "Das eine ist die Politik, das andere eine private Beziehung. Ich trenne das strikt und nehme für mich in Anspruch, dass die Medien das respektieren."