Die Ausgangslage für Österreichs Fußballnationalteam gegen Belgien ist klar: Jeder Sieg bedeutet für die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick die fixe Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland. Es wäre die dritte Teilnahme am Kontinentalturnier in Folge.

Schweden – als letzter Kontrahent, der Österreich die EM-Teilnahme streitig machen kann – braucht definitiv neun Punkte, um die Österreicher zu überholen. Am Montag, wenn Österreich auf Aserbaidschan trifft, spielt Schweden in Belgien. Siegen die Schweden dort nicht, hat Österreich die Teilnahme auch dann fix, wenn die Spiele gegen Belgien und Aserbaidschan verloren gehen sollten. Davon geht aktuell freilich niemand aus, Österreichs Nationalteam – bei der Sportlergala zum Team des Jahres gewählt worden – ist im laufenden Kalenderjahr noch unbesiegt.

Gegen Belgien fehlen aber Kapitän David Alaba, Marko Arnautovic, Stefan Posch, Michael Gregoritsch, Gernot Trauner und Philipp Mwene. Aber auch die Gäste aus Belgien können längst nicht aus dem Vollen schöpfen. Neben Topstar Kevin de Bruyne fehlen auch Torhüter Koen Casteels oder Leandro Trossard.

Bei der Startelf hat sich Rangnick für einen Startelfdebütanten entschieden. So startet Manprit Sarkaria an vorderster Front. Und bei der Auswahl des Spielers für die rechte Abwehrseite kommt es ebenfalls zu einer Überraschung, wie die Kleine Zeitung erfahren hat. So soll Leipzig-Legionär Nicolas Seiwald erstmals dort spielen. Es würde nach der Abschluss-Pressekonferenz Sinn ergeben. Bei dieser hatte Teamchef Rangnick gesagt, dass man auch nach Ansicht der Startelf nicht wissen würde, wer genau rechts hinten spielt. Kapitän Konrad Laimer, der bei den Bayern und auch schon in Leipzig mehrere Partien auf dieser Position bestritten hat, bleibt im ÖFB-Team im Mittelfeld gesetzt. Alexander Schlager beginnt im Tor. Vor ihm verteidigen neben Seiwald, Kevin Danso, Philipp Lienhart und Maximilian Wöber. Im Mittelfeld starten neben Laimer noch Xaver Schlager, Florian Grillitsch und Patrick Wimmer. Im Angriff spielt Sarkaria an der Seite von Christoph Baumgartner.