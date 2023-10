So mancher Beobachter der Fußballszene könnte auf die Idee kommen und die Bedeutung des Matches der Nationalmannschaft gegen Belgien herunterspielen. Einige belassen es nicht beim Gedanken, sie meinen es ernst. Aber lustig ist das nicht. Österreich habe sich, so der Tenor in diesen Kreisen, ohnehin schon qualifiziert. Der Rest des Programms sei reine Formsache.