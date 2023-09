17.55 Uhr: Auch U21-Nationalteam vor wichtiger Partie

Nicht nur das A-Nationalteam steht heute vor einem wichtigen Spiel, auch die U21 spielt in der EM-Qualifikation. Das Team von Trainer Werner Gregoritsch trifft dabei in Ried auf Bosnien-Herzegowina.

17.02 Uhr: Beginnt Österreich ohne Arnautovic?

Eine Frage beschäftigte die Österreicher auch noch wenige Stunden vor dem Anpfiff: Wird Marko Arnautovic in der Startelf stehen? Der Teamchef hatte sich am Tag vor dem fünften Gruppenspiel der Österreicher öffentlich nicht festgelegt. Am frühen Nachmittag erfuhr die Mannschaft aber bereits die Aufstellung.

16.30 Uhr: Was passiert, wenn. . .

. . . Österreich gewinnt: Dann liegt die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick bereits sieben Punkte vor den Schweden und hat außerdem das direkte Duell für sich entschieden. Das heißt: in den verbleibenden drei Partien (Belgien zu Hause, Estland und Aserbaidschan auswärts) reichen zwei Punkte, um definitiv vor den Schweden zu sein - die auch noch in Belgien antreten müssen.

. . . das Spiel unentschieden endet: Dann liegt Österreich weiterhin vier Punkte vor den Schweden. Bei drei verbleibenden Partien und der Vorreihung dank des direkten Duells, reichen Österreich fünf Punkte um fix bei der Europameisterschaft zu sein.

. . . Österreich verliert: Dann liegt Österreich weiter einen Punkt vor den Schweden. Die einfache Rechnung: Es gilt mehr Punkte zu machen, als die Schweden. Das direkte Duell in Wien hat Österreich 2:0 übrigens gewonnen.