In der sogenannten "Baumi Junior School" werden ab sofort 82 Kinder im Alter zwischen vier und neun Jahren unterrichtet. "In der Schule erhalten sie ebenso eine reichhaltige Mahlzeit, sauberes Trinkwasser und Spielmöglichkeiten. Alles Dinge, die für uns selbstverständlich sind - in Uganda aber nicht. Umso glücklicher bin ich, helfen zu können", teilte Baumgartner mit.

Sein Engagement begann im September 2022 mit Schneider- und Friseurkursen für 80 junge Mütter, die die Schule wegen einer frühen Schwangerschaft abgebrochen haben. An diesen Kursen nehmen inzwischen über 100 Menschen teil. Baumgartner will seine Projekte in Uganda Schritt für Schritt erweitern, er bezahlt die karitativen Einrichtungen zur Gänze selbst.