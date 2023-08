Es war ein formatfüllender Abend, dieser Wiener Salon der Kleinen Zeitung, prall gefüllt mit dem Sport, der die Menschen am stärksten bewegt, auch wenn der Fußball an sich bisweilen geradezu brachial in den Hintergrund gedrängt wird. Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick und die ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann gewährten vor zahlreichen Gästen aus dem Sport, der Wirtschaft und der Kultur im Gespräch mit Chefredakteur Hubert Patterer bzw. Kleine-Sportchef Michael Schuen tiefe Einblicke in ihre Welt.