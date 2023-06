Österreichs Fußball-Nationalteam zieht wieder die Massen an. Nach nur 30 Minuten im Verkauf waren am Dienstag bereits über 20.000 Karten für das EM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Belgien am 13. Oktober im Wiener Ernst-Happel-Stadion vergriffen, um 14.30 Uhr waren es schließlich schon 45.000.

Das ÖFB-Team führt die Qualifikationsgruppe F nach vier Spieltagen ungeschlagen mit 10 Punkten an. Im Juni holte das von Ralf Rangnick trainierte Team ein 1:1 bei der Top-Nation Belgien und siegte in Wien gegen Schweden mit 2:0.

Die Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde in Deutschland im Sommer 2024 stehen dementsprechend gut, mit einem Punktgewinn gegen Belgien vor eigenem Publikum könnte Österreich einen weiteren großen Schritt zur erfolgreichen Qualifikation machen.

Karten für das Spiel gegen Belgien gibt es hier.