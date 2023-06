Ralf Rangnick stellt das ÖFB-Team auf zwei Positionen um

Live ab 20.45 Uhr. Österreich empfängt am vierten Spieltag der EM-Qualifikation Schweden und kann mit einem Heimsieg einen großen Schritt in Richtung Endrunde 2024 in Deutschland machen. Hier sind Sie ab 20.45 Uhr live dabei!