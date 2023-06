Das erste Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft vor den EM-Qualifikationsspielen am Freitag in Brüssel gegen Belgien und am darauffolgenden Dienstag in Wien gegen Schweden ist am Sonntag in Windischgarsten ohne David Alaba über die Bühne gegangen. Der ÖFB-Kapitän und seine Partnerin Shalimar erwarten in diesen Tagen ihr zweites Kind.

Außerdem übte Marcel Sabitzer auf dem Platz individuell, Konrad Laimer und Kevin Danso stärkten sich in der Kraftkammer. Der Rest des 27-Mann-Kader absolvierte vor rund 1000 Zuschauern eine einstündige Einheit, danach gab es Autogramme und Selfies. Ebenfalls vor Ort war der künftige ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer.