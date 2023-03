Live ab 20.45 Uhr. Österreich will gegen Estland (20.45 Uhr, ORF 1 live) den zweiten Sieg im zweiten Spiel der laufenden EM-Qualifikation einfahren und sich an der Tabellenspitze absetzen. Hier sind Sie live dabei!

Heute beschließt das österreichische Fußball-Nationalteam das erste Viertel der gerade angelaufenen EM-Qualifikation für die Endrunde 2024 in Deutschland - und ist auf eine perfekte Ausbeute aus. Nach dem souveränen 4:1-Erfolg gegen Aserbaidschan in Linz am Freitag steht an selbem Ort heute (20.45 Uhr, ORF 1 live) gegen Estland die nächste Pflichtaufgabe an. Mit drei Zählern würde das ÖFB-Team die Gruppe F bis zum nächsten Lehrgang im Juni alleinig mit sechs Punkten anführen und sich somit einen psychologischen Vorteil gegen Belgien verschaffen, das aufgrund der ungeraden Anzahl an Gruppen-Teilnehmern spielfrei hat und somit nicht mit den Österreichern mitziehen kann. Am 17. Juni kommt es dann zum direkten Aufeinandertreffen. Auch Schweden steht nach der Auftaktniederlage gegen die "Roten Teufel" heute gegen Aserbaidschan bereits unter Zugzwang.

"Am Ende des Tages liegt es an uns", sagte Teamchef Ralf Rangnick. "Wenn wir unsere bestmögliche Leistung abrufen und unser Spiel auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen." David Alaba steht wieder zur Verfügung, sitzt aber ebenso nur auf der Bank wie Marcel Sabitzer, der angeschlagen ist. Gernot Trauner steht ebenfalls angeschlagen gar nicht im Kader, ist laut ÖFB-Angaben bereits aus dem Teamcamp abgereist. Salernitana-Legionär Flavius Daniliuc kommt dafür in der Innenverteidigung neben Kevin Danso zu seinem A-Team-Debüt, Stefan Posch ersetzt den schon gegen Aserbaidschan verletzt ausgewechselten Maxi Wöber und spielt auf der Rechtsverteidigerposition, dafür wandert Philipp Mwene wie schon gegen Aserbaidschan nach dem Wöber-Aus nach links. Im Mittelfeld erhält Dejan Ljubicic anstelle von Sabitzer die Chance.