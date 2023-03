Live ab 20.45 Uhr. Österreichs Nationalteam empfängt zum Auftakt in die EM-Qualifikation in Linz Aserbaidschan (20.45 Uhr, ServusTV live). Hier sind Sie live dabei!

Nach 299 Tagen im Amt und einem Abstieg aus der höchsten Etage in der Nations League wird es für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und das österreichische Nationalteam mit dem heutigen Auftakt in die EM-Qualifikation für 2024 so richtig ernst. Alles andere als zwei Heimsiege zum Auftakt gegen Aserbaidschan heute (20.45 Uhr, ServusTV live) und Estland am Montag wäre bereits früh ein herber Rückschlag in der Gruppe F, in der auch noch Belgien und Schweden warten.

"Wir haben zum ersten Mal zwei Spiele vor der Brust, in denen wir als Favorit ins Spiel gehen", sagte auch Rangnick vor dem Quali-Start in Linz. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Teamchef heute auf die Fix-Kräfte David Alaba, Marko Arnautovic und Xaver Schlager verzichten muss. In Abwesenheit der beiden erstgenannten wird Marcel Sabitzer die ÖFB-Elf als Kapitän auf das Spielfeld führen, Sion-Legionär Heinz Lindner hütet das Tor. Wolfsburgs Offensivmann Patrick Wimmer kommt zu seinem zweiten A-Team-Einsatz. Als Rechtsverteidiger beginnt anstelle des zuletzt an einem Magen-Darm-Virus erkrankten Stefan Posch PSV-Eindhoven-Legionär Phillipp Mwene.

Die Aufstellung des ÖFB-Teams