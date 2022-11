Hat Österreichs Nationalmannschaft zwei Gesichter? Wenn ja, kann das Team von Ralf Rangnick am Sonntag offenlegen, was sich in ihm verbirgt. Einige Faktoren sprechen dafür, dass die ÖFB-Auswahl diesmal nicht ein solches Versteckspiel arrangiert wie am Mittwoch gegen Andorra. Erstens müssen sich die Spieler bei einem Gegner wie Italien nicht gesondert einreden, ´Hurra, heute bin ich motiviert`, zweitens wird vom Anpfiff weg das personell Beste aufgeboten, was Österreich aktuell zu präsentieren imstande ist und drittens werden die Azzurri nicht als Maurerpartie auftreten und schon gar nicht blau machen.

Die Unterstützung durch das Publikum wird bei Weitem nicht in jenem Ausmaß erfolgen, wie es ein Match gegen den regierenden Europameister erwarten lassen würde. Noch dazu könnte die Begegnung unter das Motto "EM-Revanche" gestellt werden. Aber mehr als 20.000 werden sich wohl nicht einfinden in der Ernst-Happel-Arena, zumal die Partie mit dem Auftakt der Weltmeisterschaft kollidiert.

Tanzshow war wichtiger

Dass es so gekommen ist, hat übrigens einen kuriosen Hintergrund. Um der WM-Partie zwischen Katar und Ecuador auszuweichen, wollten die Italiener eigentlich am Samstag spielen. Doch dieses Ansinnen stand im Gegensatz zu den Interessen der nationalen TV-Anstalt. Für die RAI hat die Tanzshow "Ballando con le stelle" absoluten Vorrang. Das Gegenangebot, am Samstag um 18.30 Uhr zu spielen, und das Match auf Rai Sport und nicht auf Rai Uno zu übertragen, kam wiederum für den italienischen Verband nicht infrage.

Kalt ist es aber so oder so im Wiener Prater. Die Temperaturen werden nahe am Gefrierpunkt oder auch leicht darunter liegen, dafür können sich nicht ausreichend viele Menschen erwärmen. Für die Mannschaft geht es aber um einiges, zumal es sich um den letzten Test für die im März startende EM-Qualifikation handelt. Teamchef Ralf Rangnick gab bereits zu verstehen, dass dieses Spiel einfließen wird in die Überlegungen, wer denn nun reif sei für das Nationalteam der nahen Zukunft.

Beleg erbeten

Darüber hinaus bietet sich den Österreichern die Chance, zu zeigen, dass die Qualität der Mannschaft besser ist als es in den jüngsten Auftritten der Nations League gegen absolute Topmannschaften wie Frankreich, Dänemark und Kroatien den Anschein hatte. Sowohl offensiv als auch defensiv ließ das ÖFB-Team sehr viele Wünsche offen. Was derzeit fehlt, ist ein Beleg für eine Begegnung auf Augenhöhe mit Spitzenteams.

Ein besonderes Match ist dieses Spiel natürlich für Marko Arnautovic. Als Bologna-Legionär kennt er die Gegner natürlich mittlerweile bestens, auch der italienische Lebensstil behagt dem 33-Jährigen. "Es läuft alles mit Ruhe ab, man hat Zeit, keinen Stress." Das Match steht besonders für den aktuellen Zweiten der italienischen Torschützenliste unter außergewöhnlichen Vorzeichen. Schließlich war es sein Tor im Achtelfinale der Euro gegen die Squadra Azzurra, das nicht das 1:0 für Österreich bedeutete, weil es wegen einer Millimeter-Abseits-VAR-Entscheidung aberkannt wurde. Es hätte den Verlauf der jüngeren Fußballgeschichte maßgeblich beeinflussen können. Dem Sonntag-Match fehlt dafür das Potenzial.