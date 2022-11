Österreich trifft heute Abend um 18 Uhr (live auf ORF 1) in Malaga im freundschaftlichen Länderspiel auf Andorra. Die ÖFB-Auswahl geht als klarer Favorit in das erste Aufeinandertreffen mit dem Zwergstaat. Teamchef Ralf Rangnick will das Spiel vor allem dazu nutzen, neue Akteure zu testen und "eine mannschaftstaktische Weiterentwicklung" voranzutreiben.

Am Sonntag trifft das Nationalteam um 20:45 in Wien auf Italien, die bei der WM ebenfalls nur zuschauen können. Der Lehrgang diese Woche in Marbella ist der letzte, bevor die EM-Qualifikation im März startet. Beim Trainingslager in Marbella und den beiden Testspielen will sich das Team einen Schritt weiterentwickeln.

Die Startelf der Österreicher sieht folgendermaßen aus: A. Schlager; Mwene, Posch, Trauner, Wöber, Prass; X. Schlager, Grillitsch, Sabitzer, Kainz; Gregoritsch

Damit feiert Alexander Prass, der aufstrebende Mittelfeldstar des SK Sturm, tatsächlich sein Debüt für das Nationalteam.