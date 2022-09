18.45 Uhr - Sieg und Schützenhilfe sind Pflicht

Damit Österreich der Klassenerhalt in der A-Gruppe der Nations League gelingt, ist ein Sieg heute (20.45 Uhr) gegen Kroatien Voraussetzung. Zudem benötigt das ÖFB-Team Schützenhilfe aus Dänemark, das Frankreich zumindest ein Remis abringen muss.

18.30 Uhr - Heinz Lindner spielt im Tor

Ob Kapitän David Alaba, der das Abschlusstraining vollständig absolvieren konnte, rechtzeitig fit wird, ist unsicher. „Es hat nur Sinn, wenn David bei 100 Prozent steht“, sagt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der im Tor einen Wechsel vornimmt und Heinz Lindner das Vertrauen schenkt. Zudem wird Kevin Danso in der Innenverteidigung in die Startelf rücken. „Es wird dazu noch die ein oder andere Veränderung geben“, sagt Rangnick, ohne konkreter zu werden. Die in Frankreich wenig überzeugenden Karim Onisiwo und Andreas Weimann könnten ebenso der Rotation zum Opfer fallen.