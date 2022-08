So sehen sie also aus, die neuen Heim- und Auswärtstrikots der österreichischen Fußball-Nationalteams, die von PUMA und dem ÖFB gemeinsam designt und am heutigen Montag der Öffentlichkeit präsentiert wurden.

Die Heimtrikots basieren auf der Devise "Wir sind das Herzstück" und bleiben dabei den Wurzeln treu. Historische Trikots und Erfolgsgeschichten, die in den Herzen der Fans weiterleben, sollen zur Inspiration des neuen Designs gedient haben. Es zeichnet sich weiterhin durch das klassische Rot aus und ist von einem edlen, weißen V-Ausschnitt geprägt. Im oberen linken Brustbereich ist das Wappen der Nationalteams platziert, direkt darüber findet sich das PUMA-Logo wieder. Auf der Rückseite befindet sich ein weiteres Element: Der Österreich-Schriftzug unterbricht hier in weißer Schrift auf rotem Untergrund den weißen Kragen.

Marko Arnautovic im neuen ÖFB-Auswärtstrikot © Nadja Goericke/ÖFB

Das Motto der Auswärtstrikots lautet "Wir sind die Zukunft" und bezieht sich auf das Ziel, traditionsreichen Fußball und die Inspiration von anderen dynamischen Sportarten miteinander zu verschmelzen. Beide Trikots haben somit unterschiedliche Inspirationsursprünge, die zusammen für "Unified by Diversity" (UBD) – vereint durch Vielfalt – stehen. Das Auswärtstrikot ist in traditionellem Weiß gehalten und wurde ebenfalls mit V-Ausschnitt gestaltet. Mittig auf dem Trikot kommt ein rot-weiß-rot eingefasstes Hexagon zur Geltung, das die Trikotnummer umschließt. Auf der Rückseite des Trikots befindet sich die Österreich-Flagge unterhalb des Kragens, der von einem schwarzen Designdetail geprägt ist.

Laut Ausstatter Puma sollen die Trikots um 44 Prozent leichter und dynamischer als jedes andere Trikot der Marke sein. Die Heim- und Auswärtstrikots des ÖFB sind am 29. und 30. August exklusiv im Pre-Sale im ÖFB Online-Shop erhältlich sowie ab dem 1. September im Handel verfügbar.