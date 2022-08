Bereits zum dritten Mal binnen 20 Monaten ist Österreichs-U20-Nationalteam bei der A-Weltmeisterschaft dabei. Und wieder wird sie in Kanada ausgetragen. Los geht es für Team Austria am 11. August in Edmonton gegen Deutschland. Das Sommer-Turnier, das in Übersee die größtmögliche Bedeutung genießt und gleich stark verfolgt wird wie die Spieler der NHL, stellt den nächsten Versuch einer Corona-freien Weltmeisterschaft dar. Vergangenen Dezember wurde das Turnier wegen zahlreicher Fälle abgebrochen. Wie 2021 gibt es keinen Absteiger, weil Russland und Belarus ausgeschlossen wurden. Außenseiter Österreich wird ungeachtet der Ergebnisse gegen die USA, Schweden, die Schweiz und Deutschland fix auch bei der WM 2023, die schon am 26. Dezember dieses Jahres startet, dabei sein.