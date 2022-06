Ohne das angeschlagene und daher abgereiste Duo Stefan Posch und Maximilian Wöber ist Österreich gestern in Kopenhagen gelandet, wo heute (20.45 Uhr) gegen Dänemark auch David Alaba fehlen wird. Den Kapitän quälen Adduktorenprobleme. Dennoch reiste der Wiener mit nach Skandinavien, um die Mannschaft im Nations-League-Hit gegen den Tabellenführer zu unterstützen.

Bislang gab es in der Historie fünf Länderpflichtspiele zwischen Österreich und Dänemark. Der EM-Halbfinalist setzte sich in allen fünf Partien durch. Für Training blieb nach dem Frankreich-Spiel keine Zeit. Am Samstag trainierten die nicht zum Einsatz gekommenen Akteure 30 Minuten. Das Abschlusstraining fiel komplett aus – zu hoch ist die Belastung.

Schlager ist die einzige Konstante

Was die Startelf betrifft, ist Xaver Schlager die einzige Konstante - auch im vierten Spiel vertraut Teamchef Ralf Rangnick auf den Wolfsburg-Legionär. Patrick Wimmer feiert sein Nationalteam-Debüt. Diese Startformation schickt der Deutsche auf das Spielfeld:

Lindner; Trimmel, Trauner, Danso, Wimmer; Lazaro, Schlager, Seiwald, Sabitzer; Weimann, Kalajdzic