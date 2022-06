Die Belastung mit drei Partien an sieben Tagen in der Nations League ist für das ÖFB-Nationalteams sehr groß. Neben Stefan Posch, der bereits am Samstag das ÖFB-Teamcamp verlassen hat, kamen am Sonntag zwei weitere Ausfälle dazu.

So werden auch Maximilian Wöber (Muskelverletzung) und Kapitän David Alaba (Adduktorenverletzung) verletzt nicht mit dabei sein können. Wöber hat das Teamcamp bereits verlassen. Alaba überlegt noch, die Reise mit nach Kopenhagen, wo am Montag (20.45 Uhr) das vierte Nations-League-Spiel der Österreicher gegen Dänemark stattfinden wird, mitzumachen.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der das Abschlusstraining ausfallen hat lassen, hat bereits verraten, wer in Dänemark im Tor stehen wird. Heinz Lindner, der bereits beim 3:0-Sieg in Kroatien seinen Kasten sauber hielt, wird das Vertrauen geschenkt.

Die Ankündigung von Rangnick, wonach auch Martin Fraisl zum Zug kommen sollte, wird nicht eintreffen. "Hätten wir noch ein Spiel mehr, wäre das ein Thema. Aber Heinz Lindner und Patrick Pentz haben ihre Sache sehr gut gemacht", sagt Rangnick.