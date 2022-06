Alfred Hitchcock hätte diesen Thriller nicht spannender gestalten können. Denn in der Landesliga ermitteln der Tabellenzweite Voitsberg und der Spitzenreiter DSV Leoben am letzten Spieltag heute ab 18.30 Uhr (kostenloser Livestream auf kleinezeitung.at) den Meister. Die Partie ist ausverkauft. 2500 Fans, davon 200 aus Leoben, werden für einen würdigen Rahmen des Schlagers sorgen. Die Hausherren brauchen einen Sieg, um noch an den Donawitzern vorbeizuziehen. „Der DSV muss aufsteigen, wir können“, sagt Voitsberg-Trainer David Preiß, der die Weststeirer erst vor vier Spieltagen übernommen hat und dessen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert wurde – weil ein geplantes Auslandsengagement nicht zustande gekommen ist. „Ich bin nicht gekommen, um mit der Mannschaft in der Landesliga zu bleiben. Der Verein hat große Pläne für die Zukunft wie kaum ein anderer in der Steiermark. Das reizt mich.“