DEUTSCHLAND:

"Sportbild": "1. Spiel, 1. Sieg! Ralf Rangnick gewinnt bei seinem Debüt als Österreichs Nationaltrainer 3:0 gegen Kroatien."

"Express": "Ralf Rangnick hat als neuer Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft einen Traumstart hingelegt. Der langjährige Bundesliga-Trainer coachte den Weltranglisten-34. bei seinem Debüt zu einem denkwürdigen 3:0-Sieg zum Nations-League-Auftakt beim Vize-Weltmeister Kroatien."

KROATIEN:

"24sata": "Hochwasser für Kroatien zum Auftakt der Nations League. Kroatien kassierte in Osijek seine erste Niederlage und eine der schwersten heimischen Niederlagen überhaupt, das Team von Zlatko Dalic unterlag dem nominell schwächsten Gegner."

"Vecernji list": "Unsere Nationalmannschaft hat noch nie zuvor gegen Österreich verloren. All das änderte sich gestern Abend, nach dem Debakel von Dalics Kroatien zum Auftakt der neuen Saison der Nations League. Es war auch das letzte Spiel Kroatiens im Kultstadion von Osijek. Beim Abschied vom Stadion Gradski vrt sah Kroatien aus wie ein zweitklassiges Nationalteam. Am Ende gab es verdient Pfiffe für Dalic und die Spieler."

SERBIEN:

"Informer": "Serbischer Österreicher demütigt Kroaten! Arnautovic brachte Osijek zum Schweigen."

Internetportal "B92": "Kroaten erlebten Demütigung, Österreich brüllte durch Osijek!"

GROSSBRITANNIEN:

"The Sun": "Ralf Rangnick inspiriert Österreich zu einem atemberaubenden Sieg im ersten Spiel seit dem Ausscheiden bei Manchester United. Österreich liegt jetzt an der Spitze der Nations-League-Gruppe A1, und viele United-Fans bemerkten, dass der Sieg eine weitere vernichtende Anklage gegen den Kader der 'Red Devils' war."

"BBC": "Ralf Rangnicks Amtszeit als Österreich-Trainer begann mit einem beeindruckenden Sieg in der Nations League in Kroatien. Rangnick hatte in der vergangenen Saison als Interimstrainer von Manchester United eine schwierige Zeit und verpasste die Qualifikation für die Champions League. Aber er begann seine Amtszeit in Österreich mit hervorragendem Stil und schlug die WM-Finalisten von 2018. Sein erstes Match hätte kaum besser laufen können."

FRANKREICH:

"L'Equipe": "Erfolgreiche Premiere für Ralf Rangnick mit Österreich. Da David Alaba nach seinem Champions-League-Erfolg mit Real geschont wurde, fügten die Kollegen von Kevin Danso Kroatien auf derem Rasen eine empfindliche Niederlage zu. Der unverwüstliche Marko Arnautovic traf kurz vor der Halbzeit mit einem Schlenzer. Zurück aus der Umkleidekabine entschieden die Österreicher das Spiel in drei Minuten durch Tore von Gregoritsch und Sabitzer.