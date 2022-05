Nach Manchester United ist vor dem ÖFB-Team - und nach der Premier League ist vor der Nations League. Österreichs Neo-Teamchef Ralf Rangnick gibt heute um 11.30 Uhr erstmals einen ÖFB-Kader bekannt. Es ist davon auszugehen, dass dies nur in Form einer Aussendung geschehen wird. Österreichs größter Sportverband fand es nicht der Mühe wert, dies im Vorfeld offiziell mitzuteilen. So wurde auch zu keiner Pressekonferenz eingeladen. Erste Fragen an den Deutschen, der wohl noch nicht in Wien weilt, werden somit wohl nicht gestellt werden dürfen.

Auf dem Plan stehen vier Spiele: Am 3. Juni bestreitet der Deutsche in Osijek gegen Vize-Weltmeister Kroatien sein Teamchef-Debüt, am 6. Juni ist im Ernst-Happel-Stadion in Wien EM-Halbfinalist Dänemark zu Gast, am 10. Juni Weltmeister Frankreich. Am 13. Juni wartet in Kopenhagen erneut das dänische Team.