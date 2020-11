ÖFB-Team Drei Startelf-Debütanten bei der Generalprobe

Bevor Österreich in der Nations League abschließend auf Nordirland (Sonntag) und Norwegen (Mittwoch) trifft und um den Aufstieg in die A-Liga spielt, steht ein Test gegen Luxemburg an. Erstmals von Anfang an mit dabei: Gernot Trauner, Philipp Wiesinger und Sasa Kalajdzic.