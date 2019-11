Lettland - Österreich 1:0 Österreich läuft Rückstand nach, Gregoritsch traf Latte

Österreichs Nationalteam startete mit zwei Debütanten in das abschließende EM-Qualifikationsspiel in Lettland. Nach dem Tor von Marcis Oss (65.) führen die Gastgeber 1:0. Hier sind Sie live am Ball.