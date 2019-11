Das österreichische Fußball-Nationalteam kann mit einem Punkt gegen Nordmazedonien die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020 fixeren. Derzeit steht es nach einem frühen Treffer von David Alaba (7.) 1:0.

David Alaba © GEPA pictures

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft steht kurz vor dem großen Ziel. Der ÖFB-Auswahl reicht heute im Wiener Happel-Stadion gegen Nordmazedonien schon ein Punkt, um die Teilnahme an der EURO 2020 zu fixieren. Hier geht's zum Liveticker!

Diese Chance will man sich laut Teamchef Franco Foda nicht entgehen lassen. Der Deutsche spürte in dieser Trainingswoche bei seinen Schützlingen eine große Vorfreude. "Wir haben es in der eigenen Hand. Jetzt gilt es, das letzte Mosaiksteinchen auf unsere Seite zu bringen", erklärte Foda.

Diese Elf schickt Foda auf das Spielfeld:

Schlager; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Laimer, Baumgartlinger; Lazaro, Sabitzer, Alaba; Arnautovic