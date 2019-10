Facebook

Dass Friedrich Nietzsche allen ÖFB-Teamspielern ein Begriff ist, darf bezweifelt werden. Sehr wohl aber dürfte das Nationalteam einen Satz des deutschen Philosophen sehr beherzigen: „Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.“ Denn die Mannschaft von Teamchef Franco Foda musste in dieser EM-Qualifikation schon einige Rückschläge einstecken und Störfeuer aushalten. Der Start mit den zwei Niederlagen gegen Polen und in Israel brachte eine Art Weltuntergangsstimmung mit sich, die die Mannschaft eindrucksvoll mit 13 Punkten in fünf Partien ins Positive gedreht hat.