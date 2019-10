Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David Alaba © GEPA pictures

Das 3:1 des ÖFB-Teams gegen Israel verfolgte David Alaba von der Tribüne aus - und auch am kommenden Sonntag, beim Auswärtsspiel gegen Slowenien in Laibach, muss der Bayern-Legionär abermals mit der Tribüne vorliebnehmen. Das kündigte ÖFB-Teamchef Franco Foda am Donnerstagabend nach dem 3:1 gegen Israel in Wien im ORF-Interview an.

Alaba hatte sich vergangene Woche in der Champions League beim 7:2-Sieg der Bayern gegen Tottenham eine Rippenverletzung zugezogen. Am Mittwochabend im Abschlusstraining vor dem Israel-Spiel war er erstmals auf dem Trainingsplatz gestanden.