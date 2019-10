Österreich empfängt in der EM-Qualifikation Israel. Nach einem Traumtor von Zahavi (34.) glich Valentino Lazaro noch vor der Pause aus (41.). Hier sind Sie live dabei.

Das österreichische Nationalteam empfängt Israel © GEPA pictures

Österreich hat im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel die Chance, das Team von Andreas Herzog in der Gruppe G auf Distanz zu halten. Der Start der Österreicher verlief jedoch äußerst verhalten, das rot-weiß-rote Team war ungenau im Spielaufbau und fehlerhaft im Spiel nach vorne. So gelang Eran Zahavi, der schon im Hinspiel im März (4:2 für Israel) drei Treffer erzielt hatte, per Traumtor das 1:0 für die Gäste. Valentino Lazaro sei dank, dass es zur Pause Unentschieden stand - der Inter-Mailand-Legionär verwertete ein Zuspiel von Marko Arnautovic sauber zum 1:1 (41.).

Hier geht's zum Liveticker!

Konrad Laimer war im Gegensatz zu David Alaba für das EM-Qualifikationsspiel gegen Israel bereit. Der Mittelfeldmann von RB Leipzig, dem zuletzt Adduktorenprobleme zu schaffen machten, stand ebenso wie sein RB-Leipzig-Klubkollege Stefan Ilsanker in der Startformation des ÖFB-Teams von Franco Foda.

Ilsanker bildet mit Kapitän Julian Baumgartlinger das defensive Mittelfeld. Laimer rückte eine Etappe weiter vor. Den verletzten Rechtsverteidiger Stefan Lainer ersetzt wie erwartet Stefan Posch. In der Innenverteidigung kehrt neben Aleksandar Dragovic der zuletzt gegen Polen (0:0) wegen einer Partynacht auf die Ersatzbank verbannte Martin Hinteregger zurück.

Folgende Startelf schickte Foda in das Spiel:

Stankovic; Posch, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Ilsanker, Baumgartlinger, Laimer; Lazaro, Arnautovic, Sabitzer

Dabbur statt Weissman

Israels Teamchef Andreas Herzog setzt anstelle von WAC-Goalgetter Shon Weissman in der Startformation auf den Ex-Salzburger Munas Dabbur als zweiten Stürmer neben Eran Zahavi, dem Toptorschützen der EM-Qualifikation.