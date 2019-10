Österreich holt in der EM-Qualifikation drei wichtige Punkte gegen Israel und siegte in Wien 3:1.

Martin Hinteregger traf zum 2:1 © GEPA pictures

Österreich hat im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel die Chance, das Team von Andreas Herzog in der Gruppe G auf Distanz zu halten. Der Start der Österreicher verlief jedoch äußerst verhalten, das rot-weiß-rote Team war ungenau im Spielaufbau und fehlerhaft im Spiel nach vorne. So gelang Eran Zahavi, der schon im Hinspiel im März (4:2 für Israel) drei Treffer erzielt hatte, per Traumtor das 1:0 für die Gäste. Valentino Lazaro sei dank, dass es zur Pause Unentschieden stand - der Inter-Mailand-Legionär verwertete ein Zuspiel von Marko Arnautovic sauber zum 1:1 (41.).

Danach kam Österreich besser aus der Kabine, Israel war zu Beginn der zweiten Hälfte nicht mehr so giftig wie zuvor. Martin Hinteregger erzielte nach Laimer-Flanke in sehenswerter Stürmer-Manier volley das 2:1 für die Gastgeber. Kurz vor Schluss machte Marcel Sabitzer den Deckel drauf (88.).

Folgende Startelf schickte Foda in das Spiel:

Stankovic; Posch, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Ilsanker, Baumgartlinger, Laimer; Lazaro, Arnautovic, Sabitzer