Um dem mangelnden Zuschauerinteresse im heutigen so bedeutsamen EM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Israel (Ankick um 20.45 Uhr) entgegenzuwirken, wurden im letzten Moment noch Gratiskarten aufgelegt. Tipp3 hat ein Kontingent erworben und gibt 3333 Karten kostenlos an die Fans weiter.

Die Tickets sind seit 18 Uhr an den Kassen 11 und 12 im Sektor E des Wiener Ernst-Happel-Stadions erhältlich. Bisher sind von den 48.500 Karten erst knapp mehr als die Hälfte abgesetzt worden. Es gilt das Motto "First Come First Served". Pro Person können bis zu vier Karten abgeholt werden.

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

Die Fans werden auch ersucht, zeitgerecht zum Match zu kommen, zumal die Sicherheitsvorkehrungen unter dem Eindruck des Terroranschlags in Halle drastisch verschärft wurden. Das israelische Team wird noch strenger als ohnehin bewacht.