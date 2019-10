Österreich trifft morgen in der EM-Qualifikation auf Israel. Teamchef Franco Foda hat David Alaba noch nicht abgeschrieben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franco Foda und Julian Baumgartlinger © GEPA pictures

Morgen, Donnerstag wird es so richtig ernst für das österreichische Fußballteam. Zum Auftakt der Endphase der EM-Qualifikation trifft die Mannschaft von Franco Foda im Ernst-Happel-Stadion (20.45 Uhr) auf Israel. Österreich geht als Favorit in diese Partie, allerdings gibt es einige nicht unerhebliche personelle Probleme. Der Teamchef informierte in der Abschlusspressekonferenz über die letzten Schritte und die Aussichten auf das Spiel.