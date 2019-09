Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polen - Österreich © GEPA pictures

Mit einem Sieg, dem ersten in einem Pflichtspiel in der Historie gegen Polen, könnte Österreich Platz eins in Gruppe G der EM-Qualifikation übernehmen. Seit 20.45 Uhr geht es im ausverkauften Nationalstadion in Warschau zur Sache. Rund 58.000 Zuseher sorgen für ein ausverkauftes Haus und eine beeindruckende Atmosphäre.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Polen gegen Österreich!

Österreich verzeichnete in der ersten Hälfte eine Feldüberlegenheit, ohne daraus jedoch Kapital geschlagen zu haben. Marko Arnautovic köpfelte den Ball nach einem Eckball von Stefan Lainer an das Lattenkreuz (10.) - lange die beste rot-weiß-rote Chance. Die Mannschaft von Teamchef Franco Foda setzte sich oft im gegnerischen Strafraum fest und mühte sich zu Chancen und Halbchancen, im Gegenzug forcierten die Polen ihr Konterspiel. Auch Cican Stankovic musste einmal in höchster Not eingreifen: Der ÖFB-Torhüter parierte einen Kopfball von Kamil Gilik glänzend (31.).

Posch in der Startelf

Franco Foda musste im Vergleich zum 6:0-Heimsieg gegen Lettland am Freitag vornehmen. Für den angeschlagenen Martin Hinteregger, der an muskulären Problemen in der rechten Wade leidet, rückte Stefan Posch in die Startelf. Der Steirer von Hoffenheim gab im Juni beim 4:1-Auswärtssieg in Nordmazedonien sein 45-minütiges Debüt für die rot-weiß-rote Equipe.

Das ist die Aufstellung der polnischen Gastgeber: