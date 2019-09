Facebook

Marko Arnautovic © APA/BARBARA GINDL

Österreichs Fußball-Nationalteam spielt seit 20.45 Uhr in der EM-Qualifikation in Salzburg gegen Lettland (hier geht's zum Liveticker). Ein Sieg ist ein Muss, um die Chance auf die Teilnahme an der Endrunde 2020 aufrechtzuerhalten - und derzeit sieht es gut aus: Marko Arnautovic nützte in der 7. Minute einen schweren Patzer in der lettischen Defensive und traf zur Führung des ÖFB-Teams, wenig später erhöhte Marcel Sabitzer mit einem Distanzschuss auf 2:0 (13.). In Hälfte zwei traf abermals Arnautovic, diesmal verwertete er einen Elfmeter (53.)

Franco Foda schickte folgende Elf auf den Platz:

Stankovic; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartlinger, Alaba; Lazaro, Laimer, Sabitzer; Arnautovic

Die Frage nach dem Tormann beantwortete der Teamchef mit dem Salzburg-Schlussmann Cican Stankovic, der damit in seinem eigenen Stadion sein Debüt feiern darf.