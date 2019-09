Facebook

Cican Stankovic machte das Rennen um das Einserleiberl © APA/ROBERT JAEGER

Österreichs Fußball-Nationalteam spielt ab 20.45 Uhr in der EM-Qualifikation in Salzburg gegen Lettland (hier geht's zum Liveticker). Ein Sieg ist ein Muss, um die Chance auf die Teilnahme an der Endrunde 2020 aufrechtzuerhalten.

Franco Foda schickt folgende Elf auf den Platz:

Stankovic; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartlinger, Alaba; Lazaro, Laimer, Sabitzer; Arnautovic

Die Frage nach dem Tormann beantwortete der Teamchef also mit dem Salzburg-Schlussmann Cican Stankovic, der damit in seinem eigenen Stadion sein Debüt feiern darf.