In Österreichs letztem Gruppenspiel der U21-EM gegen Deutschland steht es derzeit nach Toren von Waldschmidt (14.) und Danso (24./Elfmeter) 1:1.

Österreich ist gegen Deutschland gefordert © GEPA pictures

Östereich bestreitet heute um 21 Uhr in Udine das letzte Gruppenspiel bei der U21-Europameisterschaft. Als Gegner wartet Deutschland, das bislang beide Partien in diesem Turnier für sich entschieden hat und bei einem Torverhältnis von 9:2 hält.

Die Ausgangslage ist schwierig (hier geht es zu allen Aufstiegsszenarien). Österreich muss mit drei Toren Unterschied gewinnen, um fix in das Halbfinale einzuziehen, läuft derzeit aber einem Rückstand nach: Luca Waldschmidt brachte das DFB-Team in der 14. Minute mit einem Schuss aus rund 20 Metern in Führung.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Österreich gegen Deutschland!

Hier geht es zum Liveticker der Partie Dänemark gegen Serbien!

ÖFB-Teamchef Werner Gregoritsch nahm im Vergleich zur Partie gegen Dänemark einige Änderungen vor. Für Marko Kvasina, Sandro Ingolitsch, Mathias Honsak und Ivan Ljubic rücken Sasa Kalajdzic, Maximilian Ullmann, Husein Balic und Dejan Ljubicic in die Startelf.

Österreich spielt mit: A. Schlager; Friedl, Danso, Posch, Ullmann; Ljubicic, Lienhart; Horvath, X. Schlager, Balic; Kalajdzic

Deutschland spielt mit: Nübel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; M. Eggestein, Neuhaus, Dahoud, Öztunali; Waldschmidt, Richter

Erstmals bei dieser EM wird Österreich als "Heimteam" geführt und in Rot-Weiß-Rot spielen. Deutschland spielt in Weiß-Schwarz-Weiß.