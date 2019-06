Österreichs U21-Nationalteam trifft in Udine auf Dänemark. Die Dänen gehen mit 1:0 in Führung.

© APA/ROBERT JAEGER

Heute bestreitet Österreichs U21-Nationalteam, das mit einem 2:0-Sieg gegen Serbien startete, bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino gegen Dänemark das zweite Gruppenspiel. Die Dänen unterlagen Deutschlend zu Beginn des Turniers 1:3.

Österreichs Teamchef Werner Gregoritsch muss seine Startelf umbauen, da sich Hannes Wolf gegen Serbien den rechten Außenknöchel brach und für den Rest der EM ausfallen wird. Für den Grazer rückt Marko Kvasina (Mattersburg) in die Anfangsformation. Beim Aufwärmen hatten alle Österreich-Spieler ein T-Shirt mit Wolfs Nummer 19 sowie dem Spruch "Get well soon" ("Schnelle Genesung") an.

Weiters gibt es auch eine Umstellung auf der linken Abwehrseite. Für LASK-Spieler Maximilian Ullmann rückt Werder-Bremen-Legionär Marco Friedl in die Startformation. Österreich: A. Schlager; Ingolitsch, Danso, Posch, Friedl; Ljubic, Lienhart; Horvath, Schlager, Honsak; Kvasina