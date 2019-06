Facebook

Marcel Sabitzer (rechts) liefert eine starke Vorstellung ab © GEPA pictures

Starke erste Halbzeit

Österreichs Team spielte eine ambitionierte erste Hälfte, kam nach 12 Minuten zur ersten Chance. David Alaba setzte nach einem Ballverlust nach und gewann ihn in der gegnerischen Hälfte wieder zurück. Marcel Sabitzer leitete per Ferse auf den Bayern-Spieler weiter, der Marko Arnautovic in der Mitte bediente. Der Stürmer zog volley ab, der Ball ging knapp links am Pfosten vorbei.

Nach gut einer Viertelstunde musste die Partie kurz unterbrochen werden. Martin Hinteregger prallte bei einem Kopfballduell mit Andraz Sporar zusammen und musste behandelt werden.

Österreich diktierte weiter das Geschehen, fand aber zwei Mal in Sloweniens Schlussmann Jan Oblak seinen Meister. Nach 25 Minuten stand Marcel Sabitzer nach einer Flanke von David Alaba im Strafraum ziemlich frei. Er nahm den Ball direkt per Kopf. Oblak parierte stark und lenkte das Leder an die Stange.

Nach 33 Minuten hätte es 1:0 stehen müssen. Xaver Schlager bekam die Kugel von Petar Stojanovic beim Klärungsversuch glücklich in den Lauf gelegt. Schlager stand fast frei vor Oblak, schoss den Torwart allerdings an.

Hier geht es zum Liveticker