Marko Arnautovic © APA/ROBERT JAEGER

Marko Arnautovic gibt in einem exklusiven Interview mit DAZN tiefe Einblicke in seine Gedankenwelt. Im dritten Teil des Vorschau-Interviews spricht der England-Legionär über seine Rolle im Nationalteam. Zudem nimmt Arnautovic die Teamchefs in Schutz - nicht sie seien bei Niederlagen die Schuldigen, sondern einzig die Spieler. "Wenn wir verlieren, sind wir schuld, und nicht die Trainer." Das ganze Interview lesen Sie am Montag in der Kleinen Zeitung.